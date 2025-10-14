Мирошник: ВСУ на минувшей неделе совершили одну из самых массированных атак БПЛА

Посол по особым поручениям МИД России рассказал, что противник чаще всего при помощи беспилотников атаковал гражданские объекты, объекты топливно-энергетического комплекса, жилые дома, супермаркеты, гражданские автомобили и пассажирский транспорт.

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале минувшей недели совершили одну из самых массированных атак БПЛА по субъектам РФ за последние полгода - над 16 российскими субъектами уничтожен 251 вражеский беспилотник. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"В начале [минувшей] недели была зафиксирована одна из самых масштабных атак украинских беспилотников за последние полгода. 251 украинский БПЛА сбивали над 16 российскими регионами. Больше всего летательных аппаратов было уничтожено над акваторией Черного моря - 62 и Республикой Крым - 40. На протяжении недели атаки продолжились. Для ударов по энергообъектам в Белгородской и Брянской областях ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) комбинировали FPV-дроны и РСЗО. В частности, были применены американские РСЗО HIMARS", - сказал он.

Мирошник уточнил, что на минувшей неделе противник чаще всего при помощи БПЛА атаковал гражданские объекты, объекты топливно-энергетического комплекса, жилые дома, супермаркеты, гражданские автомобили и пассажирский транспорт. "Международное гуманитарное право запрещает атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно когда это касается объектов, повреждение которых угрожает радиоактивным заражением. В нарушение норм ядерной безопасности боевики ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) подвергли ударам две атомные электростанции. Обстреляли территорию пожарной части Запорожской АЭС, которая уже более недели из-за ударов ВСУ остается отключенной от энергетических сетей. В ночь с 6 на 7 октября украинский боевой беспилотник врезался в испарительную градирню энергоблока №6 Нововоронежской АЭС, существенных разрушений удалось избежать, однако факт атаки радиационно опасного объекта имел место", - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что украинские войска также били из БПЛА по гражданским объектам в глубине РФ. Так, при помощи беспилотников самолетного типа Киев нанес удары по гражданским объектам в Воронежской, Калужской, Ивановской, Орловской, Липецкой, Волгоградской, Нижегородской, Смоленской и Тюменской областях.