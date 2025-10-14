Марочко: Киев направил подкрепление ВСУ к Дерилово

По словам военного эксперта, украинское командование отправило усиление в укрепрайон, расположенный на высотах северо-восточнее населенного пункта Яровая

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины направило подкрепление своей группировке, дислоцированной у Дерилово Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"На краснолиманском направлении в районе населенного пункта Дерилово ДНР для стабилизации обстановки украинское командование направило усиление в укрепрайон, расположенный на высотах северо-восточнее населенного пункта Яровая", - сказал он со ссылкой на собственные источники.