Марочко: Киев направил подкрепление ВСУ к Дерилово
05:03
ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины направило подкрепление своей группировке, дислоцированной у Дерилово Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
"На краснолиманском направлении в районе населенного пункта Дерилово ДНР для стабилизации обстановки украинское командование направило усиление в укрепрайон, расположенный на высотах северо-восточнее населенного пункта Яровая", - сказал он со ссылкой на собственные источники.