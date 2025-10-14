Балицкий: столица Запорожской области вновь будет освобождена

Город ждет своего часа, ждет, когда на его землю снова вернется истинная история, сообщил губернатор региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Временно оккупированный Вооруженными силами Украины город Запорожье будет освобожден российскими войсками. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в 82-ю годовщину освобождения столицы региона от немецких войск в годы Великой Отечественной войны.

"Сегодня, как и тогда, наш солдат стоит на защите Родины. Теперь внуки и правнуки победителей совершают подвиг во имя победы над нацизмом, продолжая дело своих дедов и прадедов. Нет никаких сомнений в том, что город Запорожье будет освобожден. Он ждет своего часа, ждет, когда на его землю снова вернется истинная история, правда, справедливость", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий напомнил, что 13 октября 1943 года начался ночной штурм Запорожья, днем 14 октября город был полностью освобожден.