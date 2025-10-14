ГД 16 октября может принять заявление в связи с депортацией граждан РФ из Латвии

С предложением выступил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предложил принять 16 октября заявление Госдумы в связи с депортацией российских граждан из Латвии.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.

"Я предлагаю принять заявление, которое мы сформулируем, в четверг", - сказал Калашников в ходе заседания Госдумы.