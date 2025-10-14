В Кремле назвали Уиткоффа эффективным переговорщиком

Москва надеется, что талант спецпосланника президента США дальше будет способствовать украинскому урегулированию

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф показал себя как эффективный переговорщик, Кремль надеется, что его талант и дальше будет способствовать украинскому урегулированию. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы хорошо знакомы с господином Уиткоффом, он эффективный, доказал свою эффективность на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать работе по урегулированию украинского конфликта", - сказал Песков.

Официально Уиткофф занимает пост спецпосланника президента США по Ближнему Востоку, но пользуется особым расположением американского лидера Дональда Трампа. Он стал первым представителем новой администрации США, посетившим РФ после вступления в должность Трампа в январе 2025 года.

Первый раз Уиткофф приезжал 11 февраля - в Москву он прибыл, чтобы забрать американца Марка Фогела, осужденного в РФ за контрабанду наркотиков и затем помилованного президентом Владимиром Путиным. 11 апреля Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где состоялась его встреча с главой российского государства. 25 апреля спецпосланник американского лидера вновь посетил Москву для встречи с Путиным. Следующая их встреча состоялась также в Москве 6 августа.