Кремль приветствует усилия США по урегулированию украинского конфликта

Москва также надеется, что Вашингтон сподвигнет Киев к шагам для мира, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Москва приветствует усилия Вашингтона и президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы приветствуем такие намерения (по поиску путей прекращения конфликта - прим. ТАСС) и подтверждение политической воли на то, чтобы все это способствовало поиску мирных путей", - сказал он.

Россия и Украина с мая провели три раунда прямых переговоров. На сегодняшний день взаимодействие переговорных групп России и Украины оказалось на паузе, несмотря на то что каналы для общения налажены.

15 августа на Аляске состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Трамп 18 августа провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.