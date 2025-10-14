Статья

Готовность РФ к мирному урегулированию и Tomahawk для Украины. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

Готовность России к мирному урегулированию на Украине и возможность передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в Кремле проведет встречу с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным.

У главы государства также запланировано несколько рабочих встреч.

Кроме того, российский лидер проведет несколько международных телефонных разговоров.

Об украинском урегулировании

Россия готова к мирному урегулированию на Украине, но "за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию": "Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей".

Россия сохраняет открытость к мирному диалогу по Украине: "Российская сторона сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу".

Кремль приветствует усилия США по урегулированию украинского конфликта: "Безусловно, мы приветствуем такие намерения [по поиску путей прекращения конфликта] и подтверждение политической воли на то, чтобы все это способствовало поиску мирных путей".

Кремль надеется, что США сподвигнут Украину к шагам для мира: "Надеемся, что, безусловно, влияние США, дипломатическое мастерство посланцев президента [США Дональда] Трампа поможет сподвигнуть украинскую сторону к большей активности и большей готовности к мирному процессу".

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф показал себя как эффективный переговорщик: "Мы надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать работе по урегулированию украинского конфликта".

Пока не было новых контактов с Турцией по украинскому урегулированию, но согласовать разговор Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана можно быстро: "Но вы знаете, Путин с Эрдоганом могут очень быстро договориться о проведении такого телефонного разговора. Но пока не было таких намеков".

О возможной передаче Tomahawk Украине