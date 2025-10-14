Шендерюк-Жидков назвал угрозы Калининграду попыткой запугать людей

Такие высказывания являются прямой угрозой безопасности не только городу, а России в целом, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков © Михаил Терещенко/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Высказывания отставного американского генерала о ликвидации "в первые же часы" Калининграда и Севастополя в случае вооруженного столкновения РФ с НАТО являются не более чем попыткой запугать общественность и повысить градус военной риторики на Западе. Об этом заявил ТАСС сенатор от Калининградской области, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Ранее бывший командующий ВС США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес выступил с утверждением, что если между Россией и НАТО произойдет столкновение, то западные войска смогли бы моментально противостоять ВС РФ, отразить нападение и нанести ответный удар по российским территориям, при этом Калининград был бы ликвидирован в первые же часы.

"Высказывание Бена Ходжеса, озвученное в интервью польскому телеканалу, - не более чем очередная попытка запугать общественность и повысить градус военной риторики на Западе. Генерал уже ушел в отставку и не связан какими либо официальными обязательствами или последствиями за свои заявления, что, по сути, превращает их в элемент информационной кампании", - сказал Шендерюк-Жидков.

Заявления о том, что Калининград был бы ликвидирован в первые же часы, как и любые российские военные объекты в Севастополе, - это прямая угроза безопасности не только этих городов, а России в целом, считает сенатор. "Калининград и Севастополь - не просто военные объекты, а города с глубочайшим историческим и символическим значением для России. Их оборона - вопрос национального достоинства и суверенитета, а любая угроза в их адрес воспринимается как прямая угроза безопасности всей страны", - сказал Шендерюк-Жидков.

