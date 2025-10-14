Медведев: участники СВО должны работать на всех уровнях госвласти

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что именно им можно доверить заботу о родине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции должны приходить на все уровни государственной власти. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, отметив, что именно им можно доверить заботу о стране.

"Вот здесь Людмила Вячеславовна (Болилая, Герой России) говорила о том, что в органы государственной власти должны приходить участники специальной военной операции. Это именно так", - сказал Медведев, выступая на форуме "Женского движения "Единой России".

"Я все время думал, на протяжении длительного периода нам можно кому-то будет передавать заботу о Родине. Может, это так пафосно несколько звучит, но именно так. Никто лучше не чувствует, что такое Родина, какова цена каждого шага, каждой пяди нашей земли. Никто лучше не чувствует, кроме участника специальной военной операции. Или тех, кто находится рядом с ним, членов его семьи", - заявил он.

При этом Медведев отметил, что работа в органах власти требует подготовки. "Вы знаете, этот курс взят. Мы периодически проводим встречи, обсуждаем разные вопросы с нашими товарищами. Многие из них [участников СВО] принимали участие в избирательных кампаниях и одержали победы. Это значит, что люди им доверяют на самом деле. Однако это не означает, что можно заниматься государственным управлением без подготовки. Любые навыки нужно совершенствовать", - заявил он.

Медведев отметил, что вопросы государственного управления - довольно сложная и тонкая материя. "Здесь ни в коем случае нельзя считать, что ты лучше всех во всем разбираешься. Я вспоминаю себя 25 лет назад, когда я переехал из Петербурга в столицу, я чувствовал себя как вполне состоявшийся человек: неплохо образованный юрист, преподаватель. Мне казалось, что в государственной службе я знаю все лучше других: законы знаю, они нет. Все не так", - сказал он, отметив, что любое управление требует навыков, понимания процессов и чувства ответственности.