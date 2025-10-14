Эксперт Иваненко: ЕС заставляет Румынию увеличить военные расходы

Кандидат политических наук отметил, что этот шаг увеличивает госдолг страны до критического уровня

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Брюссель заставляет румынские власти наращивать военные расходы, что увеличивает госдолг страны до критического уровня. Об этом заявил ТАСС историк, кандидат политических наук Игорь Иваненко.

"Правительство Илие Боложана под нажимом Европейской комиссии вынуждено проводить непопулярную политику бюджетной экономии, - отметил Иваненко. - "Под нож" в стране с огромным по меркам ЕС бюджетным дефицитом (ожидается, как отметил Боложан, 8,4% ВВП - рекорд в современной истории) идут инфраструктурные проекты и социальная сфера, заморожены пенсии и заработные платы. И это на фоне роста налогов, существенного удорожания стоимости энергоносителей".

"Социал-демократам [Румынии] предстоит разделить ответственность с либералами и за наращивание военных расходов, - обратил внимание эксперт. - Брюссель это вынуждает делать за счет кредитных средств. Между тем публичный долг Румынии уже достиг 59,6% ВВП". В то же время, как указал Иваненко, правила Евросоюза предусматривают максимальный уровень этого показателя в 60% , после чего "европейское финансирование страны может быть ограничено".

"На фоне усиления национально-патриотической риторики в Румынии происходит консолидация проевропейской коалиции, готовой послушно выполнять все директивы брюссельской бюрократии", - указал историк.