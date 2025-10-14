Медведев: женщины приходят в политику из-за обостренного чувства справедливости

Такое стремление дает женскому корпусу "Единой России" уникальные возможности, отметил председатель ЕР

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Женщины в политике мотивированы не столько амбициями, сколько стремлением бороться за справедливость. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на форуме "Женского движения" партии.

"Конечно, амбиции есть у любого человека, но, насколько я могу судить, женщины приходят в политику из-за обостренного чувства справедливости. Нас всех возмущает, когда что-то идет не так, когда кого-то обижают, когда происходят несправедливые события, нарушаются правила или совершаются преступления. У женщин это чувство проявляется особенно остро и вызывает прилив активности, который создает исключительно ценных государственных деятелей", - подчеркнул Медведев.

По его словам, такое стремление дает женскому корпусу "Единой России" уникальные возможности. "Вы помогаете людям искренне, по зову сердца", - отметил политик.

Медведев также поддержал идею расширения женской политической школы и развития этого направления в партии. Он призвал членов исполнительного комитета и генсовета обратить на нее внимание, подчеркнув, что "Женское движение" не должно существовать отдельно.

Медведев выразил благодарность участницам форума за работу и отметил особую нагрузку на женщин, совмещающих работу и заботу о доме. "С таким замечательным женским коллективом мы несомненно победим - и на выборах [в Госдуму], и в нашей справедливой борьбе", - добавил он.