Эксперт Офицеров-Бельский: Латвия депортациями угрожает русскоязычному населению

При этом массовый выезд не отвечал бы интересам страны, так как демографическая ситуация там ужасающая, подчеркнул руководитель Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Решением о депортации российских граждан власти Латвии пытаются продемонстрировать, что политика в отношении русскоязычного населения страны будет жесткой. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС руководитель Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Речь идет о людях, которые имеют российское гражданство, и власти Латвии считают, что их надо депортировать, чтобы продемонстрировать вообще всем русскоязычным, проживающим на территории страны, что политика будет жесткой. И что им необходимо как можно быстрее изучить латышский язык и интегрироваться в латышское общество", - сказал он.

По словам Офицерова-Бельского, власти страны проводят политику ускоренной, силовой интеграции русских и данное решение является "угрозой и демонстрацией" в их адрес. При этом эксперт подчеркнул, что массовый выезд русскоязычного населения из страны не отвечал бы интересам Латвии, так как демографическая ситуация там ужасающая.

Аналитик отметил, что в Латвии проводится ликвидация образования на русском языке и идет процесс перевода всего образования на латышский язык. И в данном случае, продолжил эксперт, замысел латвийского руководства заключается в том, чтобы форсированно интегрировать тех, кто не интегрировался раньше, а с другой стороны, привести их к социальному состоянию "людей второго сорта". "К состоянию менее обеспеченных, с худшим качеством образования и так далее. Потому что действительно на неродном языке будет очень сложно усваивать предметы. То есть качественное образование русскоязычные получить не смогут. На это тоже делается ставка - чтобы русские стали людьми второго сорта в этих странах", - подчеркнул эксперт.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на родине.