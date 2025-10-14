Сенатор Кастюкевич: мэр Одессы лишился гражданства из-за борьбы за ее порт

По мнению сенатора РФ от Херсонской области, одесский порт участвует в процессах перепродажи и сбыта поступающего из Европы оружия

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Лишение украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова связано борьбой за доходы от работы местного порта и продажи поступающего через него оружия из Европы. Именно эти деньги хочет присвоить себе Владимир Зеленский, такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Как сообщила во вторник ведущая украинского телемарафона со ссылкой на источники в администрации Зеленского, глава киевского режима подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства, что автоматически лишает его права занимать пост главы города.

"Украинская демократия "вышла из чата". Теперь Зеленский избавляется от неугодных чиновников лишением гражданства и изгнанием на все четыре стороны. Еще чуть-чуть, и по навету западных партнеров вернут костры и святую инквизицию. Вместе с тем "кейс Труханова" интересен по другой причине. Одесса - это в первую очередь порт. А порт - это логистический центр, без которого будущее ВСУ и в целом экономики Украины весьма туманно", - считает Кастюкевич.

Он добавил, что уже были зафиксированы факты перепродажи и сбыта поступающего из Европы оружия, и, по мнению сенатора, одесский порт участвует в данных процессах. Лишив Труханова гражданства и как следствие поста, Зеленский ведет борьбу за эти деньги. "На ум приходит картина из советского мультика про Золотую антилопу. Думаю, совсем скоро Зеленский окажется погребенным под грудой черепков, изначально казавшихся золотом, которого ему все время было мало", - подытожил Кастюкевич.