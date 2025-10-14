Депутат Зубарев: ради выгоды Зеленский готов жертвовать своими политиками

По словам парламентария, попытка некоторых самых "хитрых" временно исполняющих обязанности гауляйтеров усидеть на двух стульях приведет их на эшафот истории

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский ради собственной выгоды готов жертвовать даже самыми преданными своими сторонниками из политической среды. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал депутат законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев.

Ранее ТАСС передавал, что Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Лидер украинского квазигосударства лишил гражданства мэра города Одессы, тем самым подтвердил наше утверждение, о том, что те, кто будут работать на режим, несмотря на все "заслуги" перед бандеровской властью, в любой момент могут быть отправлены в расход, если это принесет хоть малейшую выгоду. Попытка некоторых самых "хитрых" временно исполняющих обязанности гауляйтеров усидеть на двух стульях приведет их на эшафот истории", - сказал ТАСС депутат.

Зубарев отметил, что у нынешних властей Украины есть только один шанс - стать на сторону России.