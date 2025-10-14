Эксперт Шеин: тема коррупции в руках ЕС превратилась в инструмент давления на Украину

Интерес Брюсселя к проявлениям коррупции в Киеве объясняется не только политическими или геополитическими причинами, подчеркнул директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Евросоюз превратил тематику коррупции на Украине в рычаг давления на Киев в контексте возможного вступления страны в ЕС. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

Читайте также

От Украины до ЕС: коррупция на европейский лад

"Интерес Брюсселя к проявлениям коррупции на Украине объясняется не только политическими или геополитическими причинами, которые связаны с перспективами возможного членства Киева в ЕС, но и попытками сохранить рычаги давления. В частности, за счет "независимости" антикоррупционных структур", - сказал он.

Как отметил эксперт, "европейское руководство, используя обвинения в недостаточной скорости антикоррупционных реформ, может сколько угодно откладывать членство Киева в ЕС, исходя из большого количества внутренних противоречий по этому вопросу". Кроме того, по мнению Шеина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) - "это, по сути, инструменты контроля политической системы Украины со стороны Запада".

"Выведение их за рамки властных полномочий киевского главы Владимира Зеленского означает, что у ЕС есть возможность контролировать финансовые потоки, в том числе и помощи по линии борьбы против России, в страну. А также есть удобный инструментарий подавать недвусмысленные сигналы руководству Украины относительно недопустимости слишком вольного обращения с деньгами", - пояснил он.

Аналитик добавил, что "в условиях угасающего интереса к конфликту и к этим структурам со стороны президента США Дональда Трампа Евросоюз пытается сохранить роль и автономность последних во внутренней политике Украины, при этом мониторинг коррупционной проблематики становится необходимым в условиях поддержки жизнеспособности украинской экономики европейцами в рамках конфликта с РФ".

С подачи Владимира Зеленского 22 июля Верховная рада приняла закон, согласно которому антикоррупционные ведомства Украины потеряли независимость, вечером того же дня Зеленский документ подписал. Это вызвало многотысячные акции протеста в крупных городах Украины и резко негативную реакцию Запада. После этого Зеленский был вынужден спешно внести в Раду законопроект, восстанавливающий полномочия антикоррупционных ведомств. Закон был принят Радой 31 июля, подписан Зеленским, который сразу же пообещал, что Киев "безотлагательно проинформируют партнеров Украины об этом событии". Закон вступил в силу 1 августа.