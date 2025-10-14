Бабурин: ЕС нет места в новом миропорядке

Однополюсный мир рухнул и уже не восстановится, отметил российский политик

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 14 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Новый миропорядок может основываться на особых стратегических отношениях РФ и США или на китайской инициативе глобального управления, но в нем точно нет места нынешнему Европейскому союзу. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил российский политик, ученый и общественный деятель Сергей Бабурин, принявший участие в форуме "80 лет после Ялтинской и Потсдамской конференций" в Софии.

"Однополюсный мир рухнул и уже не восстановится, как будет развиваться ситуация, пока сказать сложно. Возможно, будет предпринята попытка реализации китайской инициативы глобального управления, которую поддерживает российская сторона, возможно, будут выстраиваться особые стратегические отношения России и США, но в любом случае в глобальном мировом порядке для сегодняшнего Европейского союза места нет. Тем более сейчас, когда ЕС позиционирует себя как враг Российской Федерации", - сказал он.

Бабурин представил на международной конференции в Софии книги "Страж нации" и "Нравственное государство", изданные на болгарском языке. Он призвал "работать с теми, кто не знает правды о прошлом, не знает правды об отношениях Болгарии и России".

В форуме в Софии приняли участие ученые, дипломаты, политики, общественные деятели и журналисты из Болгарии, России, Китая, Сербии и других стран. Среди тем, которые обсуждали в течение двух дней, - уроки Второй мировой войны, вклад ООН в международное развитие, роль гражданского общества в формировании нового мироустройства, региональные объединения и форматы как основа системы доверия, безопасности и глобального прогресса.

Международная конференция была организована Федерацией дружбы с народами России и СНГ и фондом "Славяне" при поддержке посольства России в Болгарии.