Выдворенному Латвией пенсионеру вручили паспорт гражданина России

Документ мужчине выдали в Москве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД вручили 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Москве полицейские вручают паспорт гражданина Российской Федерации пенсионеру, выдворенному латвийскими властями", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в МВД РФ сообщали, что 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, дадут статус вынужденного переселенца.