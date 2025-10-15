Депутат Шеремет: Зеленского и его свору триггерит Одесса

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции выразил уверенность, что "коварный западный номер по аннексии Одессы не осуществится, ведь город-герой был, есть и остается русским"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Одесса для Владимира Зеленского и его окружения является постоянным триггером, жителей этого города киевский режим пытается поставить на колени. Так депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет прокомментировал ТАСС лишение украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

Зеленский 14 октября подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Позже он сообщил, что в ближайшее время назначит руководителя военной администрации города.

"Для Зеленского и всей его неонацистской своры Одесса давно является болезненным триггером, именно поэтому на протяжении многих лет они упорно пытаются сломать стойких горожан и поставить их на колени. Ради этого неонацисты совершают в отношении жителей героической Одессы самые жуткие преступления, а Зеленский, возомнивший себя новым фюрером, даже готов передать Одессу кровожадной Британии, чтобы насолить России", - сказал Шеремет.

Депутат выразил уверенность, что "коварный западный номер по аннексии Одессы не осуществится, ведь город-герой был, есть и остается русским".

Между Трухановым и администрацией Зеленского длительное время существуют серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняли мэра Одессы в том, что он недостаточно активно проводит политику "декоммунизации".