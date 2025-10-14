Молния

Генсек ОДКБ: пик кризиса безопасности в зоне ответственности пройден

Первая половина десятилетия прошла нелегко из-за растущего конфликтного потенциала в мире, отметил Имангали Тасмагамбетов

Редакция сайта ТАСС

© Khames Alrefi / Anadolu via Reuters Connect

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пиковая кризисная ситуация в сфере безопасности в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) преодолена, организация демонстрирует большой потенциал устойчивости. Об этом говорится в статье генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, опубликованной в журнале "Национальная оборона".

Он отметил, что первая половина десятилетия не была простой ни в жизни государств региона, ни в развитии ОДКБ в целом в связи с нарастающим конфликтным потенциалом в мире.

"Однако, как представляется, в зоне ответственности ОДКБ пик кризиса безопасности в основном уже пройден, - заметил Тасмагамбетов. - Большинство государств региона признают, что Организация Договора о коллективной безопасности, демонстрирующая большой потенциал устойчивости в сложный исторический период смены мирового устройства, вносит существенный вклад в укрепление безопасности и стабильности в Евразии".

Генсек ОДКБ обратил внимание, что несмотря на критическое положение дел на Ближнем Востоке, в отношениях между Индией и Пакистаном, а также на сохраняющиеся на Центрально-Азиатском направлении угрозы со стороны Афганистана, коллективным силами государств - членов организации удается постепенно купировать кризисные ситуации.

"Уверен, в формирующемся новом миропорядке ОДКБ найдет свое место и будет достойно служить целям обеспечения стабильности в Евразии в сотрудничестве с другими международными организациями в рамках общемировой архитектуры безопасности", - заключил он.