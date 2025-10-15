Эксперт Жарихин: Зеленский попросит у США Tomahawk, чтобы втянуть в конфликт

Замдиректора Института стран СНГ подчеркнул, что для Украины это может быть последним шансом подвигнуть Соединенные Штаты к "безвозвратному поступку"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский на предстоящей 17 октября встрече с президентом Дональдом Трампом надеется выпросить у него американские крылатые ракеты Tomahawk, чтобы втянуть США в прямой военный конфликт с Россией. Об этом заявил в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Зеленский готовится к встрече. Он хочет, чтобы Трамп совершил ошибку. Ему, с моей точки зрения, абсолютно неважно, сколько там американцы могут поставить - 20 или 30 "Томагавков". Но это (сам факт поставок - прим. ТАСС) может иметь огромное политическое значение. То есть поставка даже одного "Томагавка", который со стороны Украины долетит до России, в огромной степени - а Зеленский на это надеется - безвозвратно разрушит наметившиеся отношения между Россией и США, Трампом и нашим президентом [Владимиром] Путиным. Ему надо хоть как-то это получить, потому что четко совершенно заявлено - это будет момент истины. Если США предоставят "Томагавки", то фактически они включатся в прямое военное противостояние с Россией, тогда уже все разрушится", - сказал Жарихин.

Эксперт подчеркнул, что для Зеленского эта встреча может быть одним из последних шансов подвигнуть Трампа совершить "безвозвратный поступок".

Замдиректора института усматривает и вторую причину поездки в США - Зеленский надеется уговорить Трампа не расследовать факт хищения финансовой помощи, выделенной Киеву во время президентства Джо Байдена. "Он боится, что Трамп действительно поднимет всю эту вот грязную безобразную историю, когда они с Байденом делили американские деньги, и это будет для него (Зеленского - прим. ТАСС) конец политической, а, может быть, и физической карьеры", - отметил эксперт.