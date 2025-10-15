Главы двух округов Вологодской области объявили об отставке

Руководитель Усть-Кубинского муниципального округа Ивано Быков подчеркнул, что после ухода с должности будет помогать новому руководителю в качестве советника

ВОЛОГДА, 15 октября. /ТАСС/. Руководители Усть-Кубинского и Кичменгско-Городецкого муниципальных округов Вологодской области Иван Быков и Сергей Ордин объявили, что уходят в отставку. Сообщения об этом появились на страницах чиновников в социальных сетях.

"Дорогие усть-кубинцы, мои земляки! Принял решение уйти в отставку. Завершаю свою работу на должности главы Усть-Кубинского муниципального округа 24 ноября. На минувшей неделе мое решение поддержали депутаты представительного собрания округа", - написал в "ВКонтакте" Быков.

Он подчеркнул, что после ухода с должности будет помогать новому руководителю в качестве советника.

Глава Кичменгско-Городецкого округа Ордин в группе в "ВКонтакте" также сообщил, что принял решение о сложении полномочий с 24 ноября.

"На минувшей неделе депутаты муниципального собрания Кичменгско-Городецкого муниципального округа это решение поддержали. <…> Но моя служба родному краю так скоро не оборвется. Буду работать советником главы муниципального округа, и буду активно поддерживать нового руководителя, передавая накопленные знания и опыт, обеспечивая необходимую преемственность", - отметил он.