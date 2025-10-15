Реклама на ТАСС
Стартовал прием документов от кандидатов на должность главы Оренбурга

Он продлится до 13 ноября 2025 года
07:13

ОРЕНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Министерство региональной и информационной политики Оренбургской области начало прием документов от кандидатов на должность главы Оренбурга, избрание которого впервые пройдет по новой схеме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале и.о. вице-губернатора - заместителя председателя правительства по внутренней политике - министра региональной и информационной политики области Юрий Мироненко.

"С 15 октября 2025 года начался прием документов от кандидатов на пост главы города Оренбурга. Уполномоченным органом для приема предложений является Министерство региональной и информационной политики Оренбургской области. Кто может предложить кандидатуру: политические партии; общественные организации; органы исполнительной власти", - написал он.

Прием документов продлится до 13 ноября 2025 года. Мироненко отметил, что итоговый список кандидатов (не менее двух человек) формирует губернатор Оренбургской области из числа тех, чьи документы поступили в уполномоченные органы. Окончательное решение принимают депутаты Оренбургского городского Совета путем тайного голосования. Ранее, как сообщал ТАСС со ссылкой на администрацию Оренбурга, кандидаты подавали документы напрямую в конкурсную комиссию мэрии, где после презентации программ развития города допускались к депутатскому голосованию.

"Избрание главы города - важный этап в развитии Оренбурга. Новый порядок делает этот процесс более открытым, профессиональным и ориентированным на интересы жителей. Мы рассчитываем, что в конкурсе примут участие достойные кандидаты, готовые работать на благо города и оренбуржцев!" - уточнил Мироненко. 

