Мишустин поручил Роспотребнадзору плотнее сотрудничать с соседними странами

Премьер-министр считает, что от этого зависит благополучие эпидемиологической ситуации

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что необходимо выстраивать более тесные связи Роспотребнадзора со странами, граничащими с Россией. От этого, по его мнению, будет зависеть благополучие эпидемиологической ситуации.

"Надо налаживать отношения с зарубежными странами. В первую очередь с нашими ближайшими соседями, поскольку от этого напрямую зависит и эпидситуация и вообще ситуация с надзором в сфере потребления", - сказал Мишустин на встрече с руководителем ведомства Анной Поповой.

Премьер напомнил, что на стратегических сессиях обсуждалась инициатива президента РФ Владимира Путина, названная "санитарным щитом". "Он поручил как раз сформировать его для снижения рисков, проникновения опасных инфекционных заболеваний на территорию Российской Федерации. Ведется работа по повышению эффективности работы Роспотребнадзора на пунктах пропуска. Мы, без сомнения, активно работаем с нашими коллегами в СНГ и в ЕАЭС. Свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы является основой, которую гарантировали пять стран. И здесь два направления, таких как перемещение людей и товаров, находятся под контролем Роспотребнадзора", - напомнил глава правительства.