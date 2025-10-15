Захарова: Киев не скрывает подготовку новых терактов против России

По словам официального представителя МИД РФ, об этом 8 октября в своем видеообращении сказал Владимир Зеленский

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Киевский режим не скрывает подготовку новых терактов против РФ с целью эскалации конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом, по ее словам, 8 октября в своем видеообращении сказал Владимир Зеленский, добавив, что утвердил планы неких спецопераций Службы безопасности Украины против России.

"Очевидно, эти планы были сверстаны с учетом возможного появления у Вооруженных сил Украины американских ракет дальнего действия Tomahawk, - предположила Захарова. - Эти гипотетические возможности обсуждались, как стало известно, 11 и 12 октября по телефону президентом США и Зеленским, о чем сообщили их пресс-службы".