Захарова рекомендовала воздержаться от поездки на Мадагаскар

Уже находящимся в государстве россиянам следует избегать мест массовых скоплений людей, указала официальный представитель МИД

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до нормализации там обстановки, а уже находящимся в государстве россиянам следует избегать мест массового скопления людей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, а уже находящимся на острове гражданам нашей страны рекомендуем избегать мест массовых скоплений людей", - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва с обеспокоенностью следит за развитием ситуации на Мадагаскаре.

"По поступающим сведениям, вся полнота власти перешла к военным, действие конституции 2010 года приостановлено, распущены все органы государственной власти, кроме Национального собрания, которое проголосовало большинством голосов за импичмент президенту страны, - уточнила официальный представитель МИД РФ. - Объявлено о планах создания в ближайшее время комитета из представителей силового блока, который будет выполнять функции исполнительной власти на двухлетний переходный период, в течение которого подготовит условия для возвращения страны к гражданскому управлению".

Россия, как указала Захарова, исходит из того, что события в Республике Мадагаскар являются внутренним делом страны, и призывает "к сдержанности и недопущению кровопролития".

"При этом исходим из того, что возвращение на путь демократического развития будет реализовано в как можно более короткие сроки", - заключила официальный представитель МИД РФ.