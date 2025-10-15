МИД РФ счел, что членам украинского Института национальной памяти нужен психиатр

В частности, сотрудники заведения "докопались и до личности Ивана Сусанина", сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Попытки украинского Института национальной памяти "декоммунизировать" все объекты, связанные с поэтом Александром Пушкиным и другими деятелями мировой культуры, указывают на необходимость для сотрудников этого учреждения обзавестись "справками от психиатра". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на материалы украинского Института национальной памяти, в которых отмечается, что украинские власти в рамках действующего в стране законодательства должны "декоммунизировать" все объекты, связанные с Пушкиным. Также в список института вошли всемирно известные русские писатели, поэты, композиторы - Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Иван Тургенев, Константин Аксаков, Модест Мусоргский, Михаил Глинка и прочие. При этом, как отметила дипломат, выдающихся представителей исторического наследия в этом институте делят на "черные и белые списки". Так, в частности, в отличие от Пушкина, попавшего в "черный список", в "белый список" попал декабрист Кондратий Рылеев.

"Также в белом списке находятся основоположник научной педагогики [Константин] Ушинский, [основоположник космонавтики Константин] Циолковский. Согласно украинскому Институту национальной памяти, они - я сейчас их цитирую - "не занимались пропагандой имперской политики и поддерживали идеи свободы и гуманизма". То есть по этой логике Пушкин идеи гуманизма и свободы не поддерживал. Ну, как бы здесь хочется уточнить, все ли участники вот этого сборища под названием украинский Институт национальной памяти имеют справки от психиатра или не все", - подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что "горе-эксперты" из соответствующего института "докопались и до личности Ивана Сусанина".

"И Иван Сусанин, и Бородинская битва признаны [институтом] "мифологизированной пропагандой российского империализма". Я понимаю, что им становится не по себе от самого упоминания того, что под Москвой была отражена атака французских агрессоров. <…> Но это же история! Ну как же можно с ней так поступать?" - подытожила дипломат.