Захарова: ЕС содействием поставкам Tomahawk показывает отсутствие воли к миру

Западные страны стремятся не допустить краха созданного ими миропорядка и нанести максимальный ущерб России, отметила Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Европейский союз своим содействием поставкам американских ракет Tomahawk и передачей высокоточного оружия Киеву показывает отсутствие политической воли к миру. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас позитивно отреагировала на вопрос журналистов о возможном содействии Европейского союза поставкам Tomahawk киевскому режиму.

Дипломат добавила, что 15 октября в Брюсселе под председательством Британии и ФРГ проходит заседание по оборонному содействию Украины в формате "Рамштайн". "По сообщениям украинских СМИ, министр обороны страны Шмыгаль собирается представить его участникам уточненные данные по мобилизации на Украине, а также обсудить вопросы передачи дополнительных систем ПВО и использования предоставляемого государствами альянса высокоточного оружия для продолжения ударов вглубь России", - уточнила она.

"Все это служит еще одним убедительным свидетельством отсутствия политической воли к миру на Западе, о чем так они любят рассуждать, - пояснила официальный представитель МИД РФ. - Сознательно затягиваются конфликты, они преследуют свои узкокорыстные цели, стремятся не допустить краха созданного ими миропорядка и нанести максимальный ущерб нашей стране, не задумываясь о неизбежных последствиях, в том числе и для себя".