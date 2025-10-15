Захарова: русофобская политика Кишинева привела к потере доверия граждан

В молдавском обществе растет ощущение безысходности, тотального недоверия к властям, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Русофобская политика Кишинева привела к росту ощущения безысходности и потере доверия граждан Молдавии к властям. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Судя по многочисленным публикациям в средствах массовой информации, в молдавском обществе растет ощущение безысходности, тотального недоверия к властям. Такая ситуация - это закономерный итог безответственной русофобской политики официального Кишинева", - сказала она.

Как обратила внимание дипломат, Европейский банк реконструкции и развития понизил прогноз роста ВВП Молдавии в текущем году с 1,8% до 1,5%. "Но и эта планка вряд ли достижима, поскольку за первые 6 месяцев текущего года уровень ВВП Молдавии сократился до 0,1%. Пока молдавское руководство разглагольствует о некоем европейском будущем республики, треть ее граждан живет в абсолютной бедности", - подчеркнула она.

"То есть при нынешних властях экономика Молдавии не просто топчется на месте, она катится в пропасть. Но кого это из граждан Румынии волнует. Жители Молдавии понимают, что навязываемые им так называемые евроинтеграционные проекты и сближение с НАТО лишают их страну достойного будущего и превращают ее территорию в зону беззакония, нищеты", - указала официальный представитель МИД РФ.

При этом Захарова отметила, что 8 октября правительство Молдавии утвердило новую военную стратегию на период с 2025 до 2035 года. "В ней прямо зафиксировано, что "продолжение военной агрессии Российской Федерации на Украине с возможным расширением на Республику Молдову представляет собой самый серьезный кризис безопасности в Европе за последние десятилетия". Ключевыми элементами данного документа стали планы увеличения расходов на оборону до 1% ВВП, а также то, что подготовка молдавских военнослужащих будет осуществляться в соответствии со стандартами НАТО", - добавила представитель российского дипведомства. Захарова подчеркнула, что у Кишинева нет ресурсов на реализацию подобной политики, учитывая экономическую ситуацию в республике.