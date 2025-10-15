Захарова: такие как Каллас распространяют по миру фантазии о России

Официальный представитель МИД РФ отметила, что списывание системных ошибок и просчетов на мифического внешнего врага европейскому политическому классу сходит с рук

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Фигуры вроде главы европейской дипломатии Каи Каллас занимаются распространением по миру оторванных от реальности небылиц в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Списывание системных ошибок и просчетов на мифического внешнего врага европейскому политическому классу в условиях тотальной цензуры в ЕС пока сходит с рук. Но мы же видим, что они устраивают в информационной сфере, - сказала Захарова, комментируя слова Каллас о том, что экономика России якобы ослабла. - Это позволяет фигурам вроде Каллас продолжать, опять же на деньги налогоплательщиков из стран Европейского союза, путешествовать по всему миру, распространять оторванные от реальности фантазии и при этом не отвечать на базовые вопросы своих же собственных граждан: а что случилось с Европейским союзом, куда делась былая удаль".

Дипломат обратила внимание, что экономика России продолжает развиваться темпами более высокими, нежели экономики стран, которые вводили против нее санкции: за последние два года рост ВВП России составил порядка 4%, а показатели госдолга оставались ниже 20%, по темпам роста Россия вошла в тройку лидеров стран Группы двадцати. "Подобные заявления представителя Европейского союза выглядят особо странно на фоне очередного падения уровня жизни в самой Европе", - указала Захарова.

Официальный представитель российского МИД напомнила, что в прошлом году экономический рост в ЕС составил 1%, а промышленное производство и вовсе сократилось. "В 2025 году госдолг увеличится, к примеру, в рамках Евросоюза до рекордных 83,2%. Европейский бизнес остается наедине со своими проблемами и все чаще вынужден переносить производство за рубеж. Почему она вот это все не комментирует? Нарастает проблема в социальной сфере. По данным еэсовской статистики, 27,5 миллионов граждан Европейского союза в 2024 году сталкивались с серьезными материальными трудностями", - добавила она.