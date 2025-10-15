Путин напомнил о дружеских и крепких отношениях Сирии с Россией
Редакция сайта ТАСС
11:18
обновлено 11:30
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Сирией всегда носили дружеский характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Сирии временного периода Ахмедом аш-Шараа.
"Между нашими странами за многие десятилетия сложились особые отношения. Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена, в 1944 году. За это время отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер", - подчеркнул Путин.