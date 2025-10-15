Реклама на ТАСС
Путин: РФ в отношениях с Сирией всегда руководствовалась интересами ее народа

Сирийский президент на переходный период Ахмед Аш-Шараа прибыл в Москву с рабочим визитом
Редакция сайта ТАСС
11:19
обновлено 11:36
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

"У нас в России никогда в отношении Сирии не было каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним - интересами сирийского народа", - указал Путин.

Президент подчеркнул, что с сирийским народом у России действительно глубокие связи. "Достаточно сказать, что сотни, а может быть, тысячи людей связаны между собой узами брака, дружбы", - пояснил российский лидер. 

