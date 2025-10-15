Путин надеется, что учащиеся в РФ сирийцы внесут вклад в развитие своей страны

По словам российского лидера, в вузах России обучаются более 4 тыс. студентов из Сирии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что сирийские студенты, обучающиеся в РФ, внесут вклад в развитие государственности своей страны. Об этом российский лидер заявил на переговорах в Кремле с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

"Сейчас свыше 4 тыс. молодых людей в Сирии обучаются в высших учебных заведениях Российской Федерации. Очень рассчитываю на то, что они внесут в будущем свой заметный, весомый вклад в развитие и укрепление сирийской государственности", - отметил Путин.