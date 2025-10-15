Путин назвал большим успехом победу пропрезидентских сил в Сирии

Несмотря на непростые времена, они приведут к консолидации общества, подчеркнул российский лидер

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Прошедшие в начале октября в Сирии парламентские выборы ведут к консолидации общества и будут способствовать дальнейшему укреплению связей между политическими силами страны, заявил президент России Владимир Путин.

"Несмотря на то, что Сирия сейчас переживает непростые времена, все-таки это [проведенные парламентские выборы] будет укреплять связи и взаимодействие между всеми политическими силами Сирии", - отметил глава государства в ходе встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, комментируя прошедшие в начала октября парламентские выборы. "Я считаю, что это ваш большой успех, потому что это ведет к консолидации общества", - добавил Путин.