Посол РФ: соотечественники в Таиланде противостоят пересмотру итогов ВОВ

Евгений Томихин подчеркнул важность общения проживающей за рубежом молодежи по линии объединений и движений

БАНГКОК, 15 октября. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде и проживающие в королевстве российские соотечественники вместе противостоят попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной войны. Об этом заявил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин на открытии IV Региональной молодежной конференции российских соотечественников стран Африки и Азии.

Российский дипломат подчеркнул важность общения проживающей за рубежом молодежи по линии объединений и движений. "Я рад, что сюда приехало много делегатов из разных стран. Неожиданно много представителей из Африки. Наш опыт работы здесь, наше взаимодействие с союзом соотечественников показывает важность активной информационной работы по сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, тем более нынешний год юбилейный - 80-летие Победы. Мы вместе ведем работу по противодействию фальсификации итогов ВОВ и вообще истории. Мы с вами знаем, что много появилось всяких персонажей, желающих исказить историю, переписать ее", - сказал он.

Поддержку российским соотечественникам в противостоянии фальсификации истории выразило Россотрудничество. "Оказывая содействие и поддержку раскрытию личного и профессионального потенциала наших соотечественников в 2026 году, Россотрудничество будет реализовать проект "Хранители памяти", предусматривающий краткосрочные научно-образовательные поездки в Россию для молодых зарубежных специалистов в области истории и студентов-историков зарубежных вузов", - отметил представитель Россотрудничества в Таиланде Александр Сидоров.

"В 2026 году Агентство намерено продолжить оказание содействия участию молодых соотечественников в международных культурно-гуманитарных мероприятиях: ежегодная просветительская программа "Читаем Блокадную книгу", просветительская программа по истории и культуре России и Санкт-Петербурга "Пушкинский Петербург", программа повышения квалификации специалистов в области преподавания русского языка", - добавил Сидоров.

IV Региональная молодежная конференция российских соотечественников стран Африки и Азии проходит в Бангкоке 15-16 октября. В ней принимают участие российские соотечественники из Алжира, Ботсваны, Марокко, Сенегала, КНР, Катара, ОАЭ, Таиланда и других стран.