Председатель Консультативного совета Саудовской Аравии вскоре посетит Россию

Вице-спикер СФ также отметил, что в конце декабря предусмотрен визит членов сенаторской группы дружбы в королевство

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Визит председателя Консультативного совета Саудовской Аравии Абдаллы Мухаммеда Ибрагима аш-Шейха в Россию состоится в ближайшее время. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с заместителем главы МИД королевства по вопросам многостороннего сотрудничества Абдуррахманом Ар-Расси.

"Ваш министр энергетики в эти дни находится с делегацией на энергетической неделе в России (форум "Российская энергетическая неделя" - прим. ТАСС). Я рад констатировать, что наши межпарламентские контакты не отстают от этой высокой динамики. В ближайшее время состоится визит председателя Консультативного совета Королевства [Абдаллы Мухаммеда Ибрагима аш-Шейха] по приглашению Государственной думы. Мы рассчитываем, что будут контакты и у нас здесь, в Совете Федерации", - сказал он.

Косачев также отметил, что в конце декабря 2025 года предусмотрен визит членов сенаторской группы дружбы в Саудовскую Аравию.