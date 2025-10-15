Дума рекомендовала кабмину проработать ответ на депортацию россиян из Латвии

Госдума также обратилась к правительству РФ с просьбой поддержать иски и обращения депортируемых граждан России к властям республики "в судебных инстанциях и международных органах"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума рекомендует правительству РФ проработать предложения по ответным мерам в отношении Латвии из-за депортации 841 гражданина России. Это следует из проекта постановления палаты парламента, опубликованного в думской электронной базе.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации проработать предложения по ответным действенным мерам, в том числе экономического характера, в отношении Латвийской Республики", - говорится в документе.

Кроме того, Госдума обратилась к кабмину с просьбой поддержать иски и обращения депортируемых россиян к властям Латвии "в судебных инстанциях и международных органах".

Документ внес думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, он может быть рассмотрен на заседании палаты 16 октября.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.