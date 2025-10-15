ГД рекомендовала предусмотреть финансирование депортированных из Латвии россиян

Правительство должно предусмотреть средства на финансирование расходов на прием, размещение, социальное обеспечение и адаптацию переселенных, говорится в документе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума рекомендует правительству РФ предусмотреть средства на финансирование приема и помощи в адаптации депортированных из Латвии 841 гражданина России. Это следует из проекта постановления палаты парламента, опубликованного в думской электронной базе.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации предусмотреть необходимое финансирование расходов на прием, размещение, социальное обеспечение и адаптацию переселенных из Латвийской Республики граждан Российской Федерации", - говорится в документе.