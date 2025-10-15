РФ и Белоруссия договорились о стратегическом партнерстве в военной области

Стороны подписали соответствующую программу

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. РФ и Белоруссия подписали 14 документов, в том числе программу стратегического партнерства в военной области на очередной пятилетний период. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, завершая заседание совместной коллегии министерств обороны.

"Сегодня мы подписали 14 документов. В том числе программу стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период. Ее реализация позволит органам военного управления наших государств выйти на более высокий уровень взаимодействия по всем вопросам обеспечения военной безопасности России, Белоруссии и Союзного государства в целом", - отметил министр.