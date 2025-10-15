Лавров: Европа и Зеленский выдвигают Трампу беспардонные ультиматумы

Министр иностранных дел России признался, что удивлен "рьяному бесчинству" Европы в отношениях с США

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что удивлен "рьяному бесчинству" Европы в отношениях с США, когда ставятся беспардонные ультиматумы американскому президенту Дональду Трампу для изменения его подходов по украинскому конфликту.

"Посмотрим, как пойдут дела в Вашингтоне и как администрация будет реагировать на беспардонное "обхаживание", почти беспардонные ультиматумы, которые публично Владимир Зеленский и некоторые европейцы выдвигают в адрес Дональда Трампа и его команды, требуя изменить их внутренние ощущения, интуитивные подходы к Украине и открыто занять позицию, которую продвигают самые оголтелые европейцы-русофобы", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

"Посмотрим. Даже не предполагал, что Европа будет так рьяно бесчинствовать в отношениях с Соединенными Штатами", - заметил Лавров.