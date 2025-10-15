Лавров: РФ ждет реакции на предложения о "модернизации" стамбульского процесса

Глава МИД России отметил, что Москва в духе доброй воли отреагировала на своеобразную критику со стороны украинских переговорщиков

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия ждет реакции от украинской стороны на свои предложения о "модернизации" стамбульского процесса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы в духе доброй воли отреагировали на своеобразную критику со стороны украинских переговорщиков. Предложили им в ответ действия, которые с учетом этой критики должны были внести какие-то улучшения в переговорный процесс. Ждем ответа. Так же, как по итогам Аляски ждем реакции, так и в ответ на наши предложения о "модернизации" стамбульского процесса", - отметил министр.