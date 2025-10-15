Лавров: на идею повысить уровень делегаций РФ и Украины в Стамбуле нет реакции

Глава МИД России отметил, что в ответ "полная тишина"

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. На идею повысить уровень российской и украинской делегаций в Стамбуле "полная тишина", реакции нет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Полная тишина. О повышении уровня переговорщиков тоже говорили на Аляске. Эта идея понравилась президенту Дональду Трампу. Кроме того, что он выразил позитивное отношение, - иной реакции на эту инициативу мы не видели", - сказал он, отвечая на вопрос, что стало с идеей повысить уровень делегаций.

Как отметил Лавров, Киев также не отреагировал на предложение создать три переговорные группы в рамках стамбульского процесса. "Украинцы в принципе жаловались на две вещи. Что переговорщики не обладают необходимыми полномочиями, упоминая "низкий", по их мнению, уровень, хотя это совсем не так. Вторая проблема - это то, что из-за своих недостаточных полномочий они занимаются только гуманитарными вопросами - обмен пленными, возвращение тел, "детская тематика". Реагируя на это, идя навстречу их озабоченности, мы предложили, во-первых, существенно повысить уровень руководителей делегаций. Во-вторых, чтобы под их руководством были три группы - не только гуманитарная, которая в любом случае занимается важными делами, но и военная, и политическая", - напомнил глава МИД РФ.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва ждет реакции Киева на свои предложения о "модернизации" стамбульского процесса.