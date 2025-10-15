Лавров: передача Tomahawk Украине серьезно навредит нормализации между РФ и США

Президент России Владимир Путин уже комментировал эту ситуацию, отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Передача Tomahawk Украине нанесет серьезный удар усилиям по нормализации отношений РФ и США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

Читайте также

Tomahawk для Киева, Европа - зачинщица и аляскинский процесс. Заявления Лаврова

"Президент России Владимир Путин, общаясь с прессой, и в Душанбе, и по другим поводам уже комментировал эту ситуацию. Он сказал, что будет нанесен очень серьезный удар по всем усилиям, направленным на нормализацию наших отношений в соответствии с той линией, которую изначально еще в ходе своей предвыборной кампании проводил Дональд Трамп, а также в соответствии с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе телефонных контактов на разных уровнях, включая президентские, и на российско-американском саммите на Аляске", - отметил министр.