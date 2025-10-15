Лавров назвал Уиткоффа очень разумным человеком

Глава МИД РФ отметил его быстрое вхождение в курс дел по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа очень разумным человеком и отметил его быстрое вхождение в курс дел по Украине и первопричинам конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что Уиткофф "пользуется очень серьезным доверием" президента США Дональда Трампа, и американский лидер не раз отмечал успехи своего спецпосланника в решении проблем на Ближнем Востоке, заявляя, что его "таланты надо употребить на украинском направлении".

"Мы будем только рады, поскольку это, действительно, очень разумный человек, - заметил Лавров. - Кто-то говорит, что он никогда не занимался Россией и только начал вникать в эту проблематику. Для человека, который, действительно, никогда не занимался вопросами, касающимися российской внешней политики, считаю, что он очень быстро вошел в курс дела и уловил суть происходящего, в частности, какие шаги должны быть предприняты в целях устранения первопричин конфликта".

В связи с этим глава МИД РФ подчеркнул, что в вопросах оценки "назначенцев" на тот или иной государственный пост важно смотреть на результат работы, позитивно или нейтрально он влияет на ход дел, "независимо от того, кто чей родственник".