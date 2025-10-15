Лавров: профессионалы в Госдепе и СНБ видят позитив в инициативе по ДСНВ

Глава МИД РФ отметил, что в таких вещах "в одни ворота" не играют

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Профессионалы по линии Госдепартамента и Совета национальной безопасности (СНБ) США видят позитив в предложении президента России Владимира Путина продолжать придерживаться количественных ограничений по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Говорили с профессионалами по линии Госдепартамента, по линии Совета национальной безопасности. Они видят в этом позитив. Наверное, до конца не раскрывают нам анализ, который они проводят. Проскакивает обеспокоенность в виде "утечек", что они сейчас "замрут" на год вместе с русскими, в то время как Китай "небывалыми темпами" наращивает свой арсенал. И тогда, мол, они могут оказаться в истории, когда у Китая с Россией будет гораздо больше, чем у них",- отметил министр, отвечая на вопрос о том, удастся ли РФ и США договориться по ДСНВ.

Лавров напомнил, что президент США Дональд Трамп в ответ на российскую инициативу сделал единственный позитивный комментарий, назвав эту идею хорошей. "Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что мы - Россия - продлеваем свои добровольные самоограничения на количественные параметры, обозначенные в Договоре. При условии, что после 6 февраля 2026 года Соединенные Штаты поступят точно так же. Иначе… Понятно, что в таких вещах "в одни ворота" не играют. Ждем", - добавил глава МИД РФ.