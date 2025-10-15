Лавров: консультации Трампа с союзниками США по саммиту на Аляске продолжаются

Саммит на военной базе близ Анкориджа, штат Аляска, прошел в середине августа

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Процесс консультаций президента США Дональда Трампа с союзниками по российско-американскому саммиту, который состоялся на Аляске 15 августа, продолжается. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Исходим из того, что концептуально там было взаимное понимание. О том, как это понимание может быть претворено в практические дела "на земле", тоже говорили. Четко изложили, как мы это видим. Президент Трамп сказал, что ему нужно посоветоваться с союзниками. Процесс консультаций, видимо, продолжается, - указал глава МИД РФ.

Саммит на военной базе близ Анкориджа, штат Аляска, прошел в середине августа. Общение лидеров РФ и США продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три" - с участием помощников и глав дипломатических ведомств.