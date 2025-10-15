Лавров: Зеленский после ГА ООН заявил, что не изменит свой курс

Глава МИД РФ обратил внимание, что после саммита на Аляске Владимир Зеленский также заявил, что Западу нужно "забыть о себе" и все средства пустить на защиту "цивилизации"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский после поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорк заявил приспешникам, что курс на продолжение войны не изменится. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"По нашим данным, когда Зеленский вернулся из Нью-Йорка после Генеральной Ассамблеи ООН, он собрал совещание, на котором сказал, что в их политике никаких изменений не будет, что положение на фронте не дает даже оснований думать о том, чтобы проявлять какую-то "слабину". Мол, надо воевать дальше, добиваясь новых поставок дальнобойных вооружений", - сказал министр.

По словам Лаврова, после Аляски, после встречи в Белом доме, куда к президенту США Дональду Трампу приехали эти "визитеры", Зеленский заявил, что "никто не должен думать, будто Украине запретят куда-то вступать, прежде всего, в НАТО". "Мол, как захотят, так и сделают. Дескать, никто вообще не должен думать, что они согласятся на какие-то ограничения в поставках вооружений. И дальше Зеленский, кстати, добавил, что Западу нужно забыть о себе (а то, мол, одни говорят, на это не хватает денег, другие испытывают дефицит по другим направлениям). Дескать, сейчас все должны поддержать Украину, все средства пустить на защиту "цивилизации", как он называет свои действия", - указал министр.

Лавров также обратил внимание на то, какими словами и каким тоном Зеленский публично обращается к тому же Трампу. "Не очень вежливо, мягко говоря", - сказал он.