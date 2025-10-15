Лавров: Стубб вышел в первые ряды русофобов

Президент Финляндии Александер Стубб © REUTERS/ Kent Nishimura

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб находится в первых рядах русофобов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Европа, конечно, "подпевает". Прежде всего, канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Президент Финляндии Александер Стубб, наш финский сосед, вышедший сейчас в первые ряды русофобов, комментируя печально известный процесс согласования гарантий безопасности Украины, прямо заявил, что никаких интересов России в этих гарантиях безопасности не будет учтено. И те, кто подпишутся под гарантиями безопасности Украины, должны понимать, что это при необходимости предполагает и оказание Украине военной поддержки на поле боя", - сказал министр.

По его словам, "западники" ведут речь не о неделимости безопасности, полагая, что, когда они подписывались под принципом неделимости безопасности 26 лет назад и переподтвердили его 15 лет назад, они были приличными людьми. "Сейчас они открыто говорят, что, когда Россия настаивает на том, чтобы вокруг Украины был реализован принцип неделимости безопасности, это означает, что Россия не хочет слушать тех, кто выступает за прекращение этой войны. То есть неделимость им не нужна. Много других примеров", - указал Лавров.