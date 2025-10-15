Лавров: обвинения Европы в адрес РФ из-за дронов невозможно комментировать

Предложение разобраться по линии военных европейские страны проигнорировали, отметил глава МИД

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Обвинения европейских стран в адрес РФ в причастности к инцидентам с беспилотниками невозможно "интеллектуально комментировать". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Что еще они нам предъявляли? Дроны, летающие как мухи? Ни один дрон не несет никакой боевой нагрузки, в большинстве случаев из того, что было предъявлено. Нас туда не приглашали, хотя мы сказали, что, если вы волнуетесь, давайте спокойно, профессионально по линии военных сядем и обсудим, что у вас там упало. Они проигнорировали. А если то, что они там показывали, верно, то эти дроны так далеко не летают, чтобы из Российской Федерации добраться до Польши, причем ближе к центру", - указал министр.

При этом, продолжил Лавров, ряд стран Европы утверждают, что РФ якобы запускает дроны с "теневого флота" в Балтийском море. "Не могу это интеллектуально комментировать. Мы им сказали, что если вы нас обвиняете, то покажите, где эти дроны?" - сказал министр.

Ранее в СМИ европейских стран, включая Бельгию, Германию, Данию и Норвегию, были опубликованы статьи о наблюдении неопознанных беспилотников в их воздушном пространстве.