Лавров: Трамп пока не предпринял шагов для восстановления доверия к доллару

По словам главы МИД РФ, прогнозировать дальнейшую судьбу валюты трудно

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что трудно прогнозировать дальнейшую судьбу доллара, но констатирует, что нынешний президент США Дональд Трамп пока не сделал шагов, чтобы восстановить доверие к этой валюте.

"Трудно сказать, что сейчас будет с долларом. Дональд Трамп, будучи в Белом доме, пока еще не предпринял шаги, чтобы восстановить доверие к доллару", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью газете "Коммерсантъ".

Лавров напомнил, что "еще десятилетия назад неоднократно предлагалось ввести другие средства взаиморасчетов". "Но американцы говорили, что доллар - это не их собственность, а всеобщее благо, всемирное достояние, "смазка" всей мировой экономики. Дескать, все "крутится", "вертится", все отлажено", - заметил министр. Он также обратил внимание на санкции, которые стали вводиться в том числе и после референдума в Крыму, которые, "в частности предполагали использование доллара как оружия".

"Не случайно, когда Дональд Трамп вел избирательную кампанию, он специально касался негативной, губительной роли, которую сыграла администрация Джо Байдена, злоупотребляя положением доллара как резервной валюты, используя доллар как оружие для наказания тех, кто этой администрации не нравился", - отметил глава МИД РФ. И при этом министр подчеркнул: "Смысл того, что сказал Дональд Трамп, заключался в том, что под основу могущества США, под валюту, которая обеспечивает американцам решающие позиции на мировых рынках, заложена мина замедленного действия".

По словам Лаврова, "процессы "ухода" от доллара продолжаются в БРИКС, ШОС, СЕЛАК". "Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва активно выступает за создание альтернативных платежных платформ, по нашей инициативе работа по их формированию и созданию "перестраховочных" компаний уже идет в БРИКС", - перечислил министр.

"Президент России Владимир Путин, когда ему задавали соответствующие вопросы, неоднократно говорил, что мы не уходили от доллара, нам ограничили его использование, поэтому мы вынуждены торговать с нашими партнерами, обслуживая эту торговлю по-другому, в национальных валютах. Сейчас будут и цифровые валюты", - констатировал руководитель внешнеполитического ведомства.