Лавров исключил возможность объединения России с кем-либо против Китая

У стран есть прочная договорно-правовая база, которая предельно четко показывает отношения, нацеленные на поддержку друг друга, подчеркнул глава МИД

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Возможность объединения России с какой-либо страной против Китая "не может даже прийти в голову". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти", - сказал министр, отвечая на вопрос о вариантах соглашений по стратегической стабильности.

Он отметил, что у России с Китаем есть прочная договорно-правовая база, которая предельно четко показывает отношения, нацеленные на то, чтобы "поддерживать друг друга, содействовать друг другу в укреплении экономики, обороноспособности и укреплении позиций на международной арене".

Кроме того, отвечая на вопрос о возможности трехстороннего соглашения по стратегической стабильности, Лавров указал, что у Китая есть своя позиция. "Китай говорит, что они не готовы, у них не та стадия развития стратегического потенциала, и они пока еще далеки от паритета. Мы уважаем эту позицию", - подчеркнул он.